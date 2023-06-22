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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فايق: عرض أفلام مصرية مترجمة في الصين والدول الإفريقية قريبا

احمد فايق
احمد فايق

قال الكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة قدمت سنة 2022 نحو 37 مسلسلا تم توزيعها في 13 دولة عربية، ونحو 18 فيلما تم توزيعها في نحو 45 دولة على مستوى العالم، وقريبا هناك أفلام مصرية مترجمة بالإنجليزية تعرض في الصين، وأفلام مصرية مترجمة تعرض في الدول الإفريقية، لتأكيد المد الثقافي المصري.

 

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنا أتحدث عن الشركة المتحدة كجزء من المؤسسات الثقافية والإعلامية الكبيرة، وبرامجنا التلفزيونية موجودة في معظم القنوات العربية، ولدينا تعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي، مثلا قصور الثقافة تبدأ التذاكر من 10 جنيه إلى 100 جنيه في كل قصور الثقافة وفق مبادرة حياة كريمة، هل هذا المنجز يرضينا كمؤسسة؟ لا يرضينا، وطموحنا أكبر من ذلك مليون مرة.

 

ولفت إلى أن هناك تحديات تواجهنا، فقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا مخيفا عن 23% تغييرا في الوظائف على مستوى العالم، ونحو 32% تغييرا واضطرابا في وظائف وسائل الإعلام والترفيه، والذكاء الاصطناعي ستكون لديه القدرة قريبا على كتابة سيناريو فيلم بالكامل.

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