تحرك عاجل من الحرس الوطني بسبب كارثة كبري في ولاية أمريكية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، ديفين روبنسون، اليوم الخميس، إنه تم إرسال أكثر من 100 من رجال الحرس الوطني للمساعدة في الاستجابة لحرائق الغابات.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قام الحرس الوطني الأمريكي بالدفع بـ99 فردا من أعضائه وسيوفر الحرس الوطني الجوي 35 شخصا آخرين للمساعدة.

وأوضحت أن “الدعم سيشمل تقديم المساعدة لإدارة الطوارئ في هاواي وإنفاذ القانون المحلي”، مشيرة إلي أن الحرس الوطني الأمريكي سيساعد في عمليات البحث والإنقاذ.

بايدن يعلن حالة الكارثة في ولاية هاواي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة في ولاية هاواي الأمريكية، وفتح التمويل الفيدرالي عقب حرائق ضخمة.

وحسب بيان صحفي صدر عن بايدن، فإن “الأموال ستستخدم في توفير الإسكان المؤقت ومنح القروض لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن "الأموال متاحة لإزالة الأنقاض وتدابير الحماية الطارئة".

وأضاف بايدن: “تقييمات الأضرار مستمرة، وقد يتم تحديد أشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل”.