النائب عمرو القماطي: اهتمام رئاسي غير مسبوق بتطوير مساجد آل البيت

وجه النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والاثار بمجلس الشيوخ ، الشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه الشديد وتوجيهاته بالتطوير والترميم للقاهرة التاريخية، ومساجدها، قائلا: هي لمسة وطنية وتراثية هامة، ودفعة للسياحة الدينية بشكل غير مسبوق.

وقال القماطي في تصريح صحفي له اليوم: اهتمام الرئيس السيسي بترميم مساجد آل البيت يعكس حرصه على حفظ تراثنا الإسلامى، ويستعيد مكانة مصر عالميا مع المكانة العالية لمساجد آل البيت، في نفوس مسلمي العالم وليس المصريين فقط.

وأشاد عضو سياحة الشيوخ، بمساهمة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت في مصر، مؤكدا أنها عنوان للمودة والمحبة وتأكيد على مكانة مصر عند الجميع.

وأكد النائب عمرو القماطي أن وجود مساجد وأضرحة لآل البيت في مصر بركة لمصر وشعبها، والاهتمام بها أسعد عشرات الملايين في الشارع المصري.