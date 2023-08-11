أخصائية صحة نفسية: هناك قهر وظلم واقع على الرجل حاليا.. فيديو

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي٫ فقرة من حلقة اليوم ببرنامج “الحياة اليوم”٫ على قناة “الحياة”٫ حول مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقالت نجوى رجب٫ أخصائي صحة نفسية وتعديل سلوك ومرشد أسري: “الأصل في الزواج الرحمة والمودة والسند والاستقرار النفسي والاجتماعي والأمان”.

وأضافت نجوى رجب٫ أخصائي صحة نفسية وتعديل سلوك ومرشد أسري٫: “هناك قهر وظلم واقع على الرجل حاليا”٫ لافته: “إذا شاركت الزوجة مع الزوج بمال ودفعت نصف المال فهي شريك فيكون لها نصف المال في هذه الحالة”.

ووجهت رسالة للزوجات قائله: “لو أنتي مش مستحملة العشرة وعايزه تنفصلي وحاطه في دماغك أنك هتاخدي الشقة وستفيدي من القانون الحالي٫ أنا بقولك آنتي بتظلمي نفسك بنفسك لأن بعد الولاد ما يبلغوا السن القانون الشقة بتتسحب منك”.