تمتلك جنرال موتورز خطة كهربة طموحة مدعومة بهندسة Ultium الخاصة بها ، والتي تم تصميمها لتغطية كل جزء من السوق إلى حد كبير ، من الجيل التالي من شيفروليه بولت EV إلى سيارة كاديلاك سيليستيك فائقة الفخامة التي يبلغ سعرها 340.000 دولار أمريكي.

جنرال موتورز: نكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

ولكن في حين أن جنرال موتورز لديها العديد من المركبات الكهربائية المستندة إلى Ultium في طور الإعداد ، فإن معظمها لم يدخل الإنتاج بعد، والذين فعلوا ذلك يواجهون صعوبة في الوصول إلى الطاقات الإنتاجية المطلوبة.

قال رئيس الشؤون المالية في جنرال موتورز إن الشركة لا تزال تكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية ، وفقًا لرويترز.

جنرال موتورز: نكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

قال بول جاكوبسون المدير المالي لشركة جنرال موتورز في 9 أغسطس أن إنتاج الشركة من السيارات الكهربائية، من كاديلاك ليريك إلى شاحنة برايت دروب زيفو 600 ، قد تأثر بمشكلة في تجميع وحدات البطارية.

لوحظت المشكلة لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس التنفيذي ماري بارا في إعلان أرباح الربع الثاني، اضطرت شركة جنرال موتورز بالفعل إلى إغلاق أحد مصانعها CAMI Assemblyفي أونتاريو ، كندا لمدة أسبوعين في يوليو بسبب نقص البطاريات المبلغ عنه.

جنرال موتورز: نكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

قال جاكوبسون إن جنرال موتورز قد صنعت أكثر من 1000 سيارة Lyriq SUVs في يوليو ، والتي لا تزال أقل بكثير من التوقعات الأولية لصناعة السيارات، حيث كان لدى الشركة هدف إنتاج يبلغ 25000 وحدة من لاريك العام الماضي ، لكن مصنع Spring Hill ، تينيسي فشل في تحقيق هذا الهدف ، حيث قام ببناء 8195 وحدة فقط.

لم تتحسن الأمور هذا العام ، بل على العكس تمامًا، سلمت جنرال موتورز أقل من 2400 سيارة سيارة من لاريك في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بسبب البطارية ومشاكل التوريد الأخرى. لا تبدو الأمور أفضل بالنسبة لسيارتي GM Hummer EV Pickup و SUV إما لأن شركة صناعة السيارات قامت بتسليم 49 وحدة فقط في النصف الأول من عام 2023.

جنرال موتورز: نكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

استأنفت جنرال موتورز إنتاج شاحنة برايت دروب زيفو 600 في 31 يوليو في مصنعها في إنجرسول ، أونتاريو ، وقالت إنها بدأت في التوسع في المنشأة التي ستتيح تجميع بطاريات Ultiumفي الموقع بحلول الربع الثاني من عام 2024.

سيتم الحصول على خلايا البطارية من مصانع Ultium Cellsمن جنرال موتورز ، وتجميعها في حزم بطاريات في CAMI، وإما استخدامها في شاحنات BrightDropأو شحنها إلى مصانع EVأخرى.

تمتلك جنرال موتورز ثلاثة مصانع Ultium Cells في الولايات المتحدة مع شريك مشروع مشترك LG Energy Solution ، ولكن المصنع الوحيد في لوردستاون بولاية أوهايو ينتج الخلايا في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم تشغيل مصنعي خلايا البطاريات الآخرين في سبرينج هيل ، تينيسي ولانسينج، ميشيجان ، في العام المقبل.