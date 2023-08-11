محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك الفنان محمد رجب متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد رجب في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من علي البحر أثناء عطلته الصيفية.

وفي وقت سابق، كان الفنان محمد رجب ، قد أشار إلى أن الفضل في نجاحه في كل شيء في الحياة، يعود إلى والده ووالدته".

وأوضح محمد رجب، خلال برنامج "واحد من الناس“؛ أن والده كان موظفا في التليفزيون، وحُبُّه للفن؛ كان بسبب ذهابه مع والده إلى ماسبيرو.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: “كنت أصور فيلم الخلبوص، وتوقف، وذهبت معه إلى الحج، وكنت بجواره، ودعا لي دعوة جميلة، وقلتها بمسلسل “ضربة معلم”، وافتقدته بعد وفاته، وتعلمت منه الجدعنة”.