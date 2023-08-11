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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي..

مدينة العاشر: استكمال إنشاءات مدرسة النيل الدولية ونادى المحور الشرقى

مدرسة النيل الدولية
مدرسة النيل الدولية بالعاشر من رمضان

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الخدمات والطرق الجارية بالمدينة ضمن خٌطة شاملة، حيث يجري استكمال أعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية، المكونة من 52 فصلاً بالمراحل المختلفة، و8 غرف أنشطة، و 8 معامل، وغرف للشئون الإدارية، لاستيعاب مزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه جارٍ استكمال أعمال الحضانة الملحقة بالمدرسة، والمكونة من 8 فصول دراسة، وغرف أنشطة وشئون إدارية، والسور الخارجي بطول 680 مترا، به 4 بوابات للدخول والخروج، وغرف أمن وتحكم، بجانب 3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي ، مشيراً إلى أن المدرسة فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50.
 

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وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ " نادى المحور الشرقي" والذى يقع في المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، ليخدم مناطق الإسكان الاجتماعى بالأحياء ( 11  - 16  - 15  - 12 )، ومنطقة ابنى بيتك بالحيين 12 و 16 والمجاورات المحيطة بالنادي وجميع الأحياء بالمدينة، والذى يقع على مساحة 17 فدانا بنسبة إنجاز متقدمة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة.

مدينة العاشر 



رفع كفاءة الطرق المؤدية لحي الاندلس

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى حي الأندلس مروراً بالمنطقة الصناعية B2، بجانب استكمال أعمال تنسيب طبقة السن واستكمال أعمال الأسفلت بالمنطقة  A1، واستكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة والسن بمنطقة المطورين الجنوبية ٦٤٠ فدانا،  كما تم متابعة استكمال أعمال تنسيب طبقة الأساس وأعمال بلدورات بالحي 20، وأعمال طبقة الفرمة وتشغيل تنسيب طبقة الأساس بمنطقة ١٢٥عمارة شرق حي الأندلس، وأعمال الطبقة الأسفلتية بالحي٢٨.

رفع كفاءة الطرق
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