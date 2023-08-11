سفرية على قد الإيد.. رحلات صيفية بأقل التكاليف| تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي السفر خلال فترة الصيف وتنظيم رحلات من أجل التنزه خاصة بعد الحصول على الإجازة الصيفية، حيث تعد الحدائق والمنتزهات العامة وسيلة ترفيه يقبل عليه الجمهور وقت الإجازات.



رحلات وزارة الشباب والرياضة

وهناك الكثير من الأماكن التي يمكن تمضية الوقت الممتع بها والسفر إليها وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل مستمر عن تنظيم رحلاتها ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، وأعلنت عن رحلات جديدة إلى رأس البر خلال الفترة من 6 سبتمبر المقبل حتى 10 من نفس الشهر.



كما توفر وزارة الشباب والرياضة العديد من الرحلات تحت مظلة مبادرة أعرف بلدك وذلك بهدف زيارة المعالم المشهورة فى مصر وتعريف الشباب بها وأيضا للسفر والتنزه عبر رحلات إلى الإسكندرية والغردقة.



رحلات اعرف بلدك

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن رحلات عديد ضمن مبادرة اعرف بلدك ولكن يلزم الإلمام بالقواعد الخاصة بالرحلة فى حالة الرغبة للاشتراك بها.



قواعد الاشتراك فى رحلات الشباب والرياضة

- يلزم للراغب فى الاشتراك برحلا اعرف بلدك التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- كما أن أولوية المشاركة تكون بأسبقية الدفع.

- لا يسمح تماما باصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- كما تشمل القواعد المنظمة لرحلات الشباب الرياضة لا يمكن التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- إذا تم ضبط شخص سجل بيانات غير صحيحة أو ارتكب مخالفة لتعليمات هيئة الإشراف أو ظهرت منه مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- كما يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي الذي يريدون اتباعه.

- كما تتضمن القواعد يحق للمشرف على الرحلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤولون مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

رحلات الشباب والرياضة إلى رأس البر



وتتضمن الرحلات المعلنة ضمن رحلات اعرف بلدك التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة رحلات إلي رأس البر حيث تم فتح باب الحجز لسكان محافظة أسوان بإجمالي 46 شابا وفتاة وتكون مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليال المرحلة العمرية: من (18 - 40) عاما.

وتبلغ قيمة الاشتراك 600 جنيه لكل مشارك وتشمل رحلات الشباب والرياضة الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر والاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 10 سبتمبر.