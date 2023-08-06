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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ونيودلهي.. زيارة مودي إلى مصر تؤتي ثمارها

زيارة مودي إلى مصر
زيارة مودي إلى مصر تؤتي ثمارها

في نتيجة مهمة لزيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لمصر، في يوليو الماضي، أطلقت مصر للطيران رحلة مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يركز فيه البلدان على زيادة الاتصال وتعزيز العلاقات.

 

وفي حديثه إلى شبكة "WION"  الهندية، أكد السفير المصري لدى الهند، وائل حامد، على أهمية مسار الرحلة الجديد، قائلا: "كان رئيس الوزراء في القاهرة منذ ما يزيد قليلا عن ستة أسابيع، وتم توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهند ومصر".

وأكد أن "الاتصال بين الشعبين أمر مهم للغاية؛ لذلك، فإن انطلاق هذه الرحلة بين القاهرة ونيودلهي مهم للغاية ويجعل من المضمون أكثر نجاح الاتفاقية التي وقعناها".

 

كما وجه السفير حامد دعوة حارة للسياح الهنود لزيارة مصر، مسلطا الضوء على الجوانب الفريدة التي تقدمها البلاد، قائلا إن "مصر من أجمل البلدان، فهي ليست فقط جميلة ولكنها تقدم شيئا لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدمه في العالم. نحن نقدم الحضارة المصرية القديمة، والتي هي فريدة من نوعها في العالم. إنه أكبر متحف مفتوح في العالم. فأدعوكم لزيارتها وأؤكد أنكم ستستمتعون بها ".

 

وسيتم تشغيل خط القاهرة نيودلهي الذي تم إطلاقه حديثا بواسطة طائرات "A320Neo" التي حصلت عليها مصر للطيران حديثا، والتي تقدم خدمة ذات مقصورتين ومزودة بـ 16 مقعدا في درجة الأعمال و 126 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تعمل الرحلة أربع مرات في الأسبوع، على أن تغادر القاهرة يومي الخميس والسبت وتغادر من دلهي يومي الجمعة والأحد.

 

وأعرب النقيب محمد موسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران، عن سعادته بشأن المسار الجديد وإمكانية تعزيز العلاقات بين مصر والهند.

 

وصرح قائلا: "الهند بالفعل دولة مهمة وتركيز سوقي مهم. ويسعدنا أن نبدأ الرحلات الجوية من القاهرة إلى دلهي، البوابة الثانية بخلاف العمليات الحالية إلى مومباي. وهذا لن يوفر فقط بديلا جديدا للمسافرين ولكن أيضا تعزيز العلاقات بين مصر والهند وتنشيط السياحة والسفر والأعمال بين البلدين".

كما أعرب عمرو علي، مدير مصر للطيران لشمال وشرق الهند، عن حماسه لهذه المسؤولية الجديدة، وقال "إنني محظوظ لأن إدارتنا قد أوكلت إلي مسؤولية بدء وإنجاح طريق القاهرة- دلهي.

 

وأضاف: "الهند هي أسرع اقتصاد في العالم نموا مع إمكانات هائلة للسفر والسياحة. وسينصب جهدي على العمل مع شركاء السفر التجاريين في الهند".

ويتماشى توسيع شبكة مصر للطيران وفتح مسارات جديدة، بما في ذلك رحلة القاهرة إلى دلهي، مع توجيهات وزارة الطيران المدني لربط مصر بمختلف البلدان حول العالم من خلال محور القاهرة.

 

وفي الآونة الأخيرة ، أضافت مصر للطيران دكا ونيوجيرسي ومانشستر إلى شبكتها، مما زاد من تواجدها العالمي وتقديم خيارات سفر محسنة للركاب.

ومع إطلاق هذه الرحلة المباشرة، من المقرر أن تشهد كل من مصر والهند زيادة في السفر والأعمال والتبادلات الثقافية، مما يعزز روابط أقوى بين البلدين.

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