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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميكانيكي يحرق زميله في الدقهلية والسبب بيع البنزين| تفاصيل

الفقيد
الفقيد

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر قيام آخر بسكب بنزين عليه داخل توك توك بإحدى قرى الدقهلية.

 

وكانت مديرية أمن الدقهلية،   قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق  شديدة ومتفرقة عقب  سكب شخص  عليه بنزين وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الواقعة، وتبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود ع ا  القصبي، ٣٠ عاما  والمتهم حماده ..م ا ، ٣٦ عاما  بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز، وتطورت إلى مشاجرة وذلك على إثر خلاف بينهما، حيث إن المجنى عليه استأجر  محلا لتصليح التكاتك والمتهم يقوم ببيع البنزين واتهم المجنى عليه بأنه ايضا ييبعه وهذا ما نفاه المجنى عليه،  وقام المتهم   بسكب «بنزين» عليه داخل توك توك  وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات شديدة. 

تم نقل المصاب لمستشفى المنصورة العام  وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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