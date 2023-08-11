حياتك وصحتك تتحسن.. كيف تتمكن من الاستقياظ مبكرا؟

الاستيقاظ في وقت مبكر من الأمور المتفق عليها في جميع بلدان العالم أنها تساعد في تحسن صحة الإنسان النفسية والجسدية ويساعد على الإنجاز سواء في العمل أو الدراسة،

ولكن الكثير من الأشخاص يجدون صعوبة في الاستيقاظ المبكر ولا يستطيعون الانتظام على هذه العادة الصحية.

نعرض لكم في هذا التقرير أهم النصائح التي تساعد على الاستيقاظ في وقت مبكر بسهولة وفقا لما جاء في موقع pharmeasy

ابحث عن الدافع

سواء كان ذلك لشرب فنجان الشاي المفضل لديك أو قراءة عمود في إحدى الصحف ، يصبح الاستيقاظ مبكرًا أسهل عندما يكون لديك شيء تتطلع إليه عندما تستيقظ. كافئ نفسك يوميًا على تطوير عادات جيدة.

تدرج في الاستيقاظ مبكرا

إذا كنت معتادًا على الاستيقاظ وقت الظهيرة، تتطلب ساعة جسمك وقتًا كافيًا للتكيف مع الروتين وابدأ بإجراء ساعة من التغيير ثم اصعد ببطء.

جرب روتينًا

ثبت أن الروتينات وسيلة فعالة لأسلوب حياة أفضل.

يمكن أن يجعلك الحصول على وقت تقريبي عندما تذهب إلى النوم وتستيقظ تشعر بمزيد من التحكم في يومك وأضف الوقت للاستمتاع بنشاط ترفيهي وتذكر تضمين 8 ساعات من النوم المتواصل في جدولك.

قم بتدوين ملاحظة ذهنية حتى لا تضغط على قيلولة بعد الظهر في المنبه ونوصي بوضع المنبه بعيدًا حتى تضطر إلى المشي لإغلاقه.

اتبع عادات نوم جيدة

يشمل ذلك عدم وجود أجهزة إلكترونية قبل النوم بـ 60 دقيقة على الأقل ، وعدم تناول وجبات ثقيلة أو وجبات خفيفة في الليل ، والنوم في مكان مظلم.

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