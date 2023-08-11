عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إعادة الشئ لأصله في 14 شارع بحي وسط

رصف شوارع حي وسط
رصف شوارع حي وسط الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات.. جنايات الإسكندرية تعاقب سائقا بالسجن 3 سنوات

الطلاب الوافدون يشيدون بجولة الأوقاف الترفيهية في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 14 شارع بنطاق حي وسط عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

من جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه: (شارع الإمام مالك بالعطارين- واصلاح هبوط الطريق الدائري امام مول لمعي- شارع اسنا (التأمينات) بعد انتهاء أعمال الكهرباء- شارع كانوب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء-  شارع ممفيس بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- بشارع المهدي العباسي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- داخل كلية الطب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- تقاطع سعد الله حلابو  بعد انتهاء المرفق المياه- طريق قنال السويس السريع أسفل كوبري محرم بك- شارع بدر الجمال امبروزو بعد انتهاء أعمال شركة المياه- شارع فتح باب تقاطع زين العابدين بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - المشير أحمد بدوي الرصافة محرم بك بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - نصر أحمد زكي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - موسي كاظم بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء)

الاسكندرية الاستجابة السريعة الأمن والسلامة الطرق والنقل الطريق الدائرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السيولة المرورية تحقيق السيولة المرورية جنايات الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

ترشيحاتنا

محمد صلاح يختار تشكيلته في لعبة فانتازي بـ البريميرليج

صفقة تونسية جديدة في الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

خطيب المسجد الحرام : بقاء المرء في الدنيا محدود| والانتقال إلى الآخرة قريب

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التضامن.. فرص استثمارية ذهبية و9,5 مليون جنيه مساعدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ