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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الطلاب الوافدون يشيدون بجولة الأوقاف الترفيهية في الإسكندرية

الطلاب الوافدون يشيدون
الطلاب الوافدون يشيدون بجولة الأوقاف الترفيهية بالإسكندرية

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، اليوم الخميس، فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك لعدد ( 45 ) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

الطلاب الوافدون يشيدون بجولة الأوقاف الترفيهية بالإسكندرية

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.

 

وبحضور الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومروان مدحت عضو إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، والشيخ إبراهيم سيد عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إسلام محمد عضو المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

وخلال الجولة تم تنظيم زيارة تثقيفية لمكتبة الإسكندرية، حيث تم التعرف على العديد من الأقسام العلمية بالمكتبة كما تعرف المشاركون على تاريخ مكتبة الإسكندرية وعلى وسائل الكتابة والطباعة القديمة، كما استمتعوا بعد ذلك بجولة ترفيهية بقلعة قايتباي بالإسكندرية حيث التاريخ والحضارة، ثم قاموا بزيارة مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، وفي ختام الجولة أعرب المشاركون في معسكر أبي بكر الصديق من الطلاب الوافدين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارات الممتعة مقدمين كامل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بهم متمنين من الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

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الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تنطلق يوم الاثنين القادم 14/ 8/ 2023م بعد صلاة المغرب (54) ندوة علمية تحت عنوان " الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب (عليه السلام)"، تلك القصة التي عُنيت بمعالجة قضية من أهم القضايا المجتمعية على مر العصور ، وهي قضية تطفيف الكيل والميزان ، وذلك على النحو التالي اضغط هنا.

الأوقاف معسكر أبو بكر الصديق المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الطلاب الوافدين المراكز الثقافية مسجد أبو العباس المرسي الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب

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