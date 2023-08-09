الأوقاف تكشف تفاصيل افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد يوما مشهود وعظيم.

وأضاف هشام عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية، أن المقام أصبح مفتوح للجمهور على مدار اليوم، والناس تقدر تذهب وتصلي في هذا المسجد، وهناك فرحة في عيون الزوار، وراحة نفسية كبيرة في هذا المقام.



وتابع الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن افتتاح هذا المسجد ليس الأول ولا الأخير، وتم افتتاح مسجد الامام الحسين، و توالت الافتتاحات بمسجد عمرو ابن العاص والظاهر بيبرس، والتطوير مستمر لهذه الأماكن التاريخية.

وفي السياق نفسه أشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن العمل في مسجد السيدة زينب مستمر والتطوير يتم للمسجد والمقام هناك.