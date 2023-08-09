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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التطوير.. الأوقاف: مسجد ومقام السيدة نفيسة مفتوح للمصلين

السيدة نفيسة
السيدة نفيسة

علق هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

 

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وقال هشام عبد العزيز  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "شهدنا يوم بهيج وسعيد بتشريف الرئيس السيسي لافتتاح مسجد السيدة نفيسة ".

 

وأضاف هشام عبد العزيز: "الرئيس السيسي يهتم بدور العبادة بشكل كبير كما يهتم بالحضارة المصرية العريقة وذلك في طريق بناء الجمهورية الجديدة ".

 

وتابع هشام عبد العزيز: "تطوير مساجد آل البيت مستمر"، مضيفا:" الشعب المصري يحب مسجد السيدة نفيسة بشكل خاص".

 

ولفت هشام عبد العزيز :" تم فتح مسجد السيدة نفيسة أمام المصليين بشكل كامل "، مضيفا:" جاري العمل على تطوير مسجد السيدة زينب ".

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