برئاسة الطاروطي.. الأوقاف: انعقاد مقرأة كبار القراء بمسجد السيدة نفيسة السبت

تعقد المقرأة المسجدية المجودة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء السبت 12 أغسطس 2023م، برئاسة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من: القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وستبدأ القراءة من أول سورة المائدة بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



وجوه إعجاز القرآن

وفي إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا، انطلقت دورة اللغة العربية لعدد (78) إمامًا من أئمة دورة قادة فكر الثانية.



حاضر فيها الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق، والدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية.



وخلال المحاضرة أكد الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات والعربية السابق، أن القرآن قد تحدث في كثير من آياته عن فصاحته وبلاغته وأنه معجز. وقد ذكر العلماء أن أوجه إعجاز القرآن الكريم تتجاوز الثمانين وجهًا.

بالإضافة إلى أن طريقة نطق القرآن نفسها تمثل أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم وهو الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم.

كما أكد الدكتور رمضان حسان على أهمية تعلم علم البلاغة لأنها الطريق إلى فهم أسرار القرآن الكريم.

وأن البلاغة العربية بعلومها الثلاثة تخدم النص القرآني حين نطبقها على الألفاظ والمعاني والأساليب المتنوعة التي أتى بها النص القرآني بحيث تبين لنا الكثير والكثير من أوجه إعجاز القرآن الكريم.