كبار المبتهلين.. الأوقاف تنظم احتفالية كبرى بمسجد الرحمن بحي إمبابة الجمعة المقبلة

تقيم وزارة الأوقاف، حفلة كبرى تضم كبار المبتهلين ، الجمعة المقبلة 11 أغسطس 2023م عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بحي إمبابة بالجيزة، والمبتهلون هم:
المبتهل/ عبد اللطيف العزب وهدان
المبتهل/ حسين السويفي
المبتهل/ محمد جاد
المبتهل/ أحمد راشد
المبتهل/ مصطفى الشجري
المبتهل/ أحمد مقلد
المبتهل/ محمد الأعسر
المبتهل/ زياد عادل
المبتهل/ محمد جمال
المبتهل/ أحمد خضر
المبتهل/ عبد الله بدران
والأمسية الابتهالية بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، كما وجهت الوزارة الدعوة للجميع .