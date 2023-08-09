كبار المبتهلين.. الأوقاف تنظم احتفالية كبرى بمسجد الرحمن بحي إمبابة الجمعة المقبلة

تقيم وزارة الأوقاف، حفلة كبرى تضم كبار المبتهلين ، الجمعة المقبلة 11 أغسطس 2023م عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بحي إمبابة بالجيزة، والمبتهلون هم:

المبتهل/ عبد اللطيف العزب وهدان

المبتهل/ حسين السويفي

المبتهل/ محمد جاد

المبتهل/ أحمد راشد

المبتهل/ مصطفى الشجري

المبتهل/ أحمد مقلد

المبتهل/ محمد الأعسر

المبتهل/ زياد عادل

المبتهل/ محمد جمال

المبتهل/ أحمد خضر

المبتهل/ عبد الله بدران

والأمسية الابتهالية بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، كما وجهت الوزارة الدعوة للجميع .