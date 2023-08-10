بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات.. جنايات الإسكندرية تعاقب سائقا بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدر.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 8538 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث المرور، يفيد بضبط المتهم أثناء قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المرور، أنه حال قيام ضباط مباحث المرور بحملة مرورية، استوقفت الحملة المتهم سائق، وبمناقشته أخذ يتلعثم في الكلام فتم الاشتباه بوقوعه تحت تأثير المخدر فتم عرضة علي فني التحاليل المرافق للحملة، فأجرى له تحليل بواسطة الكاشف الاستدلالي الذي أسفر عن إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش والترامادول المخدرين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعي إيجابية تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والترامادول المخدرين، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.