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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السيدات ينافس في دور الـ 32 لـ بطولة العالم للكروكيه بإنجلترا

جولف كروكيه
جولف كروكيه

يخوض المنتخب المصري للجولف للسيدات اليوم الجمعة منافسات دور الـ 32 من بطولة العالم للجولف كروكيه المقامة على ملاعب نادي ساسكس كاونتي كلوب بمدينة برايتون بانجلترا في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس الجاري.

وأسفرت المباريات التي خاضها المنتخب المصري للسيدات في بطولة العالم للجولف تأهل 10 لاعبات إلى دور الـ 32 وهن: سهي مصطفي، أماني حسن، بولين صليب، منال خضير ، مرام نبيل، نهي ممدوح، سارة هاني، بيريهان علوي، ميرفت شاذلي، تفيدة الخضري.

ويرافق بعثة المنتخب المصري الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الذي قام بالتأكيد على اللاعبات بضرورة المحافظة على لقب البطولة والوصول إلى منصة التتويج من أجل رفع علم مصر عاليا بين الدول المشاركة في البطولة.

وأشاد رسلان بأداء المنتخب المصري في منافسات بطولة العالم للجولف الكروكيه بعد التأهل إلى دور الـ 32 من البطولة التي يشارك في منافساتها 56 لاعبة من 17 دولة من مصر، انجلترا، نيوزيلاندا، استراليا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، اسكتلندا، السويد، فنلندا، المنيا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

وتابع رئيس اتحاد الكروكيه أن البطولة هذا العام ستكون غاية في القوة والإثارة خاصة وأنه يشارك فيها عدد كبير من اللاعبات وعلى رأسهم البعثة المصرية الأكبر ضمن المنافسات بواقع 13 لاعبة.

الجدير بالذكر أن  مصر حاملة اللقب في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للسيدات في الجولف كروكيه التي أقيمت في نيوزلندا في عام 2019 وحصلت مصر على المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة حيث توجت بطلة العالم سهى مصطفى بالمركز الأول ومنال خضير بالمركز الثاني وإيمان الفرنساوي بالمركز الثالث .

ويمثل البعثة المصرية للمنتخب المصري للسيدات اللاعبات سهي مصطفي، أماني حسن، بولين صليب، عبير مصطفي ، منال خضير ، مرام نبيل، نهي ممدوح، سارة هاني، بيريهان علوي، ميرفت شاذلي، مها الدرديري، غادة كرم، تفيدة الخضري.

لمنتخب المصري جولف

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