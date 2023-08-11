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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

الكركديه
الكركديه

يعد الكركديه من المشروبات الشعبية الشهيرة المنتشرة في عدد كبير من دول العالم فمذاقه شهى وله عدد كبير من الفوائد الصحية.

ويستخدم الكركديه على نطاق واسع في علاج الضغط المرتفع خاصة عندما يتم نقعه على البارد.

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حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، من تناول الكركديه من أجل خفض ضغط الدم المرتفع إلا بعد استشارة الطبيب لتعارضه مع بعض الأدوية.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن شرب الكركديه يتعارض مع عدد كبير من أدوية الأمراض المختلفة ومنها، الكلوركين وأدوية السكر والديكلوفيناك، واللوسارتان، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية الكوليسترول.

الكوليسترول
الكوليسترول

 وكشفت أن الكمية المسموح بها من الكركديه هى هي 720 مل يومياً ولـ6 أسابيع كحد أقصى.

وأوضحت أن الممنوعين من تناوله هم الحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 12 عاماً كما أن الكركديه ممنوع وقبل وبعد العمليات الجراحية.

وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية للمشروب الكركديه هي اضطراب المعدة والغازات والإمساك.

الكركدية أدوية الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم اضطراب المعدة الغذاء والدواء السعودية هيئة الغذاء والدواء خفض ضغط الدم

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