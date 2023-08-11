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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 5 مواطنين.. حكومة جنوب أفريقيا تدين عنف "سائقي الأجرة" بكيب تاون

العنف في كيب تاون
العنف في كيب تاون

أصدرت حكومة جنوب أفريقيا بيانا عاجلا بشأن أعمال العنف التي شهدتها مدينة كيب تاون بسبب إضراب سائقي الأجرة عن العمل منذ حوالي أسبوع.

وأدان مجلس الوزراء الجنوب أفريقي العنف الذي أشعله الإضراب المستمر لسائقي سيارات الأجرة في كيب تاون، والذي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، وأمر بإلغاء القواعد الجديدة في المدينة بشأن مراقبة سيارات الأجرة ، والتي منحت السلطات حق مصادرة سيارات الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مختلفة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن "مجلس الوزراء يدين العنف والفوضى في كيب تاون ودعا سانتاكو إلى ضمان أن يكون نشاطها الاحتجاجي سلميًا ولا يتعارض مع حقوق الآخرين"، بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك".

 

كما أصدرت تعليماتها لوزير النقل سينديسيوي شيكونجا "بضمان إزالة أي ظروف تشغيل لسيارات الأجرة تتعارض مع قوانين البلاد".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإضراب عطل نظام النقل في كيب تاون، حيث أغلق المضربون عدة طرق في المدينة، وقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم مواطن بريطاني ، في أعمال عنف مرتبطة بالإضرابات.

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