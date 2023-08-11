مهراجا .. عمرو عبدالعزيز ينضم لـ مسلسل الليلة كبيرة

انضم الفنان عمرو عبدالعزيز لقائمة ضيوف شرف مسلسل الليلة كبيرة الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا .

وظهر عمرو عبدالعزيز في كواليس العمل وهو يرتدي زي مهراجا هندي وقدم عدد من مشاهد العمل مع الفنانة هالة فاخر والفنان حجاج عبدالعظيم، ونال عمرو اشادات من كافة المتواجدين بموقع التصوير .

مسلسل الليلة كبيرة

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني.

عمرو عبد العزيز وتقليد النجوم

كان كشف الفنان عمرو عبد العزيز، تفاصيل بدايته الفنية، مؤكدا انه اكتسب موهبة التقليد؛ منذ أن كان في المدرسة.

وأضاف عمرو عبد العزيز، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين، أن فيديو تقليد الفنانين الذي سجله؛ تخطى 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير، لافتا إلى أن الأمر بعد ذلك تم معه بالصدفة.

وتابع الفنان الشاب عمرو عبد العزيز: في مرة حبيت أفك الدنيا شوية، فكان معانا زميل مطرب في الفرقة، اسمه عمرو كمال، طلع موبايله وبيصور، وأنا برتجل ،مفيش حاجة مترتبة خالص والله.

عمرو عبد العزيز في مسلسل الليلة الكبيرة