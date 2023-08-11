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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خليفة مصطفى محمد .. هذا المهاجم مطلوب في الزمالك بأوامر من أوسوريو

أوسوريو
أوسوريو

يسعى فريق الزمالك إلى تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم المقبل، من خلال حسم عدد من الصفقات النارية، خاصة على صعيد الهجوم.

وفي هذا السياق، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، ضم صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل أوسوريو على دعم المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص واضح، وأثرت بشكل كبير على نتائجه بالموسم الماضي.

مواصفات مهاجم الزمالك الجديد

ووفقا لما ذكره الإعلامي محمد شبانة، فأن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد رفع طلبًا عاجلًا لإدارة الفارس الأبيض، حيث يريد ضم مهاجم بمواصفات مختلفة عن العناصر الموجودة حاليا في صفوف الفريق.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية: "الكولومبي يرى أن سيف الجزيري لاعب جيد، لكنه يريد مهاجم مثل مصطفى محمد يمتاز بالقوة واللعب برأسه بشكل جيد".

وأكمل: “هناك شكوى جماعية من جانب بعض لاعبي الزمالك، لكن يجب أن يتم مساندة النادي في المرحلة الحالية”.

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صفقات الزمالك بالميركاتو الصيفي

 

أنهى نادي الزمالك أزمة وقف القيد، التي كان مهدد بها بسبب عدم سداد النادي المبالغ المستحقة عليه لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومن قبلها أزمة عدم سداد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج والذي سبق له وأن لعب في صفوف الفريق الأبيض.

تبلغ قيمة المستحقات لفريق سبورتينج لشبونة مليون ومائة ألف دولار، فيما تبلغ مستحقات اللاعب الغاني 180 ألف يورو، حيث تمكن الزمالك من تسوية الأمر لعدم تطبيق العقوبة وحرمان الفريق من القيد.

وفي هذا السياق، قال مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق: "أتشيمبونج حصل على مستحقاته بالكامل وقام بتصوير فيديو من دبي أكد فيه انتهاء أزمته مع الزمالك، أرسلت الفيديو إلى اللجنة التي كانت تدير النادي وقتها لكنها لم ترسله إلى الفيفا لذا صدر حكم ضد النادي".

وتابع منصور خلال فيديو بثته قناة الزمالك: "أمير مرتضى حصل على توقيع 3 لاعبين لكن ننتظر وصول الأموال لكي ندفع الأموال لأنديتهم، سنتعاقد فقط مع اللاعبين الذين يطلبهم أوسوريو".

كما أكد مرتضى منصور: "النادي له مستحقات لدى جهات خارجية، لنا 2.5 مليون دولار عند محمود عبد المنعم كهربا والنادي الأهلي، وعند الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم 700 ألف دولار، وعند الشركة الراعية 120 مليون جنيه".

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