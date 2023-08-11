شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تقديم شكوى ضد الزمالك لاتحاد كرة القدمً لعدم التزامة بسداد مديونية مالية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر:"سموحة يشتكي الزمالك لاتحاد كرة القدم لعدم التزامة بسداد مديونية مالية".

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، هو متصدر المشهد في صفقات نادي الزمالك في الوقت الحالي، وله رأي مهم داخل النادي

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الكثير من القرارات الخاصة بالفريق الأول، بنادي الزمالك، تكون بعد موافقة أحمد حسام ميدو.

وتابع: "نادي الزمالك يعاني من مشكلات كثيرة، وأن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق قال إنه خارج المشهد".

وأوضح أن من لديه مشكلة مع مرتضى، فهو ترك النادي، ولكن هل المشكلة في مرتضى، أو مع النادي.

وكشف أن النادي الآن يحتاج لـ صفقات، ويحتاج لحل المشكلات الموجودة، فمن يريد الصالح لـ النادي عليه، أن يقوم بحل المشكلات، ولا يقوم بعمل مشكلات جديدة.