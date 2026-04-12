في ذكرى ميلادها.. زوزو شكيب بدأت من المسرح ورفضت الإنجاب لرقة قلبها

يوافق اليوم، الأحد 12 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة زوزو شكيب، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1909، ورحلت عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 1978.

حياة زوزو شكيب

وُلدت زوزو شكيب في أوائل القرن العشرين، وبدأت رحلتها الفنية في فترة كانت المنافسة فيها قوية بين كبار نجوم المسرح والسينما.

بدأت زوزو شكيب مشوارها من خلال المسرح، حيث التحقت بعدد من الفرق المسرحية الشهيرة، واستطاعت أن تثبت موهبتها سريعًا بفضل أدائها القوي وشخصيتها المميزة، ما فتح لها الباب للانتقال إلى عالم السينما.

شهدت فترة الأربعينيات والخمسينيات تألق زوزو شكيب، حيث شاركت في عدد كبير من الأفلام التي تنوعت بين الدراما والكوميديا.

تميزت بأداء أدوار المرأة الأرستقراطية أو المتسلطة أحيانًا، لكنها في الوقت ذاته كانت قادرة على تقديم أدوار إنسانية عميقة، وهو ما جعلها من الفنانات القلائل القادرات على التنقل بسلاسة بين الشخصيات المختلفة.

أعمال زوزو شكيب

من أبرز أعمالها السينمائية مشاركتها في أفلام مهمة مع كبار نجوم عصرها، حيث وقفت أمام عمالقة مثل فاتن حمامة وعمر الشريف، وقدمت أدوارًا لا تُنسى في أفلام تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور.

كما شاركت في أعمال مسرحية عديدة، وأسهمت في إثراء الحركة الفنية في مصر خلال فترة ازدهارها.

وعلى الرغم من نجاحها الفني، فإن حياة زوزو شكيب الشخصية شهدت العديد من التقلبات، فقد مرت بتجارب صعبة أثرت عليها نفسيًا، خاصة في سنواتها الأخيرة، حيث ابتعدت تدريجيًا عن الأضواء وقلّت مشاركاتها الفنية، ما جعلها تعيش حالة من العزلة نسبيًا.

زوزو شكيب ترفض الإنجاب

أكدت زوزو شكيب رفضها التام لفكرة إنجاب الأطفال، مرجعة ذلك لسبب غريب أوضحته في أحد حوارتها السابقة.

وقالت زوزو شكيب: «أرفض إنجاب الأطفال لأنني رقيقة القلب جدًّا، ولا أطيق رؤية كلبي مريضًا فإذا أصابه شيئا أطوف به على عيادات البيطريين وأنا أبكي، فما بالك إذا كان المريض ابني».

وفاة زوزو شكيب

رحلت زوزو شكيب في ظروف مأساوية هزت الوسط الفني، إذ توفيت في أواخر السبعينيات.