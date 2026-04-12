أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة «وفا» وتريزيجيه بمباراة الأهلي وسيراميكا: الاحترام لازم يكون متبادل
متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد
الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة
بعد تعثر مفاوضات باكستان.. إسرائيل تشيد بتشدد واشنطن وتتهيأ لسيناريو العودة إلى الحرب
تنظيم الإخوان الإرهابي يفقد توازنه بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في ضبط قيادات "حسم"
حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026
ثمرات تقوى الله.. تحقق للمسلم أربعة أمور منها الطمأنينة وتجنب الحيرة
شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد القيامة المجيد
الطاقة السعودية: استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا
الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روح السمارة.. حميد الشاعري يشعل حفل التسعينيات في أبوظبي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
أحيا الفنان حميد الشاعري، حفل نجوم التسعينيات ليلة أمس السبت 11 أبريل، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقدم حميد الشاعري، لجمهوره خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفا ل معها الجمهور، منها: (روح السمارة، قشر البندق، عيني). 

أحدث أغاني حميد الشاعري

طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أغانيه “كان على عيني” بمشاركة الرابر ليجي سي والموزع الموسيقى نصرت ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم السادس من “مزيكا صالونات”.

أعمال حميد الشاعري 

بدأ الكابو حميد الشاعري خطوة فنية استثنائية في عالم الموسيقى، عبر مشروع لإعادة تقديم أشهر أغانيه القديمة بتوزيعات موسيقية حديثة، تواكب التطور الفني وتخاطب ذائقة الأجيال الجديدة.    

ويطرح حميد الشاعري، بشكل مستمر، نسخًا جديدة من أعماله الكلاسيكية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إحياء أرشيفه الغنائي بروح معاصرة، وهو ما انعكس في تفاعل لافت من الجمهور، الذي يتعامل مع الأغاني وكأنها تُطرح للمرة الأولى.

واختار الكابو حتى الآن ما يقرب من 30 أغنية من أعماله القديمة، أعاد توزيعها موسيقيًا بشكل مختلف، من بينها عدد كبير من الأغاني التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية، أبرزها:

ياللي عزيز علي، ليل هواك، لفت نظر مبكر، داير ما يدور، أغنيلك، حني يا غربة، ليلة، عاتبيني، نسمة صبا، مكتوب علينا، قلبي احتار، مجانين، أنا مهما كبرت صغير، كنا في جرة، عايش بيك، بنت بلادي، وأغاني أخرى. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

تلوين البيض

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

نشرة المرأة والمنوعات| أسباب خفية وراء الشعور بالتعب المستمر.. هل تناول الفاكهة يقلل من الإصابة بمرض باركنسون؟

تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

