روح السمارة.. حميد الشاعري يشعل حفل التسعينيات في أبوظبي

أحيا الفنان حميد الشاعري، حفل نجوم التسعينيات ليلة أمس السبت 11 أبريل، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم حميد الشاعري، لجمهوره خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفا ل معها الجمهور، منها: (روح السمارة، قشر البندق، عيني).

أحدث أغاني حميد الشاعري

طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أغانيه “كان على عيني” بمشاركة الرابر ليجي سي والموزع الموسيقى نصرت ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم السادس من “مزيكا صالونات”.

أعمال حميد الشاعري

بدأ الكابو حميد الشاعري خطوة فنية استثنائية في عالم الموسيقى، عبر مشروع لإعادة تقديم أشهر أغانيه القديمة بتوزيعات موسيقية حديثة، تواكب التطور الفني وتخاطب ذائقة الأجيال الجديدة.

ويطرح حميد الشاعري، بشكل مستمر، نسخًا جديدة من أعماله الكلاسيكية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إحياء أرشيفه الغنائي بروح معاصرة، وهو ما انعكس في تفاعل لافت من الجمهور، الذي يتعامل مع الأغاني وكأنها تُطرح للمرة الأولى.

واختار الكابو حتى الآن ما يقرب من 30 أغنية من أعماله القديمة، أعاد توزيعها موسيقيًا بشكل مختلف، من بينها عدد كبير من الأغاني التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية، أبرزها:

ياللي عزيز علي، ليل هواك، لفت نظر مبكر، داير ما يدور، أغنيلك، حني يا غربة، ليلة، عاتبيني، نسمة صبا، مكتوب علينا، قلبي احتار، مجانين، أنا مهما كبرت صغير، كنا في جرة، عايش بيك، بنت بلادي، وأغاني أخرى.