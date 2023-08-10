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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

شيكابالا
شيكابالا

أكد الكابتن عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن جماهير نادي الزمالك تعشق محمود عبد الرازق شيكابالا، وأنه في حالة انتقاد شخص لنجم كبير، يأتي بالسلب عليك.

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مش وقت انتهاز فرص.. ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

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ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

وقال نصار، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن شيكابالا رمز ويمتلك حبا ربانيا من الجماهير المصرية بالكامل وليس جمهور الزمالك فقط.

وانفعل على الهواء قائلا: "شيكابالا رمز غصب عنك، وهو أفضل من لمس الكرة في مصر".

وأشار إلى أن “الحملة الموجهة ضد شيكا، غير مقبولة، وأن شيكا لن يرحل عن نادي الزمالك، ولن يعلن وقف الكرة في هذا التوقيت، مهما حدث، ولكن شيكا يتحدث كونه قائد الفريق”.

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