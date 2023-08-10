شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

أكد الكابتن عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن جماهير نادي الزمالك تعشق محمود عبد الرازق شيكابالا، وأنه في حالة انتقاد شخص لنجم كبير، يأتي بالسلب عليك.

وقال نصار، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن شيكابالا رمز ويمتلك حبا ربانيا من الجماهير المصرية بالكامل وليس جمهور الزمالك فقط.

وانفعل على الهواء قائلا: "شيكابالا رمز غصب عنك، وهو أفضل من لمس الكرة في مصر".

وأشار إلى أن “الحملة الموجهة ضد شيكا، غير مقبولة، وأن شيكا لن يرحل عن نادي الزمالك، ولن يعلن وقف الكرة في هذا التوقيت، مهما حدث، ولكن شيكا يتحدث كونه قائد الفريق”.