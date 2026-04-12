يسرا توجه رسالة تهنئة مؤثرة للأقباط: مصر دايمًا أقوى بوحدتنا

هنأت الفنانة يسرا الأخوة المسيحيين اليوم بعيد القيامة المجيد.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي اكس : " بكل المحبة، كل سنة وإخوتنا الأقباط بألف خير عيد قيامة مجيد عليكم، يا رب تكون أعيادكم مليانة فرح وراحة وسلام. ويا رب يحفظ مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويجمع قلوبنا دايمًا على الخير والمحبة. مصر دايمًا بتنور بأهلها الطيبين، وبوحدتنا بنفضل أقوى. كل سنة وأنتم بخير

وترأس البابا سيميون، مطران دير سانت كاترين، القداس الإلهي الذي أقيم داخل الكنيسة الكبرى بحضور رهبان الدير، وعدد كبير من قساوسة اليونانيين.

بدء الاحتفال



وبدأت الاحتفالية بقرع أجراس الكنيسة، ثم استخراج رفات القديسة كاترينا من مقبرتها الملحقة بالكنيسة الكبرى، ثم يحمل رهبان الدير الرفات والرايات والصليب ويدورا بها حول مبنى الكنيسة وسط تصاعد البخور، وتعالي أصوات أجراس الكنيسة، حتى العودة مرة أخرى إلى المقبرة لوضع الرفات بها مرة أخرى، ثم تقام الترانيم والصلوات داخل الكنيسة لفترة قصيرة حتى يجري إعلان نهاية القداس.

وعقب انتهاء القداس قام مطرن ورهبان الدير، باستقبال المهنئين من الزوار المشاركين في القداس "طائفة الروم الأرثوذكس"، ومشايخ القبائل البدوية بالمدينة.



