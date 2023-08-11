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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: بيراميدز يترقب موقف شيكابالا من أجل ضمه حال رحيله عن الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يترقب موقف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق حال رحيله عن القلعة البيضاء.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رغم أن هناك صدام حدث مع ادارة نادي الزمالك، لكن لم يخرج اي فرد للإعلان عن رحيل شيكابالا".

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وأضاف: "شيكابالا اسم كبير وسيفرق مع بيراميدز جماهيريا وفنيا، وتم ارسال رسالة للاعب من بيراميدز بأنهم جاهزين للتعاقد معه في حالة رحيله عن الزمالك".

 

وأكمل: "الخبر يبدو مفاجأة كبيرة، بأن نادي بيراميدز يريد ضم شيكابالا حال رحيله، ولكن تفكير مختلف للغاية من ادارة النادي السماوي".

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الزمالك بوكس تو بوكس شيكابالا محمود عبدالرازق شيكابالا

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