وزير الخارجية الفنزويلي : كاراكاس قادرة لتكون مركزا للطاقة لـ بريكس

أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لأن تصبح مركزا للطاقة لمنظمة بريكس.

وتقدمت 22 دولة بينهم فنزويلا بطلب للانضمام إلى منظمة بريكس، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وقال الوزير الفنزويلي إن بلاده لديها بنية تحتية متطورة ويمكن أن تصبح مركزًا للطاقة لبريكس، مشيرا إلى أن كاراكاس مستعدة للانضمام إلى المنظمة والمساهمة في تطويرها بشكل أكبر، بحسب تصريحاته لوكالة "تاس" الروسية.

وأشار "جيل" إلى أن "فنزويلا تعتبر البريكس خيارا جديدا للعالم وخيارا جديدا للوحدة وعالما حديثا ونظاما اقتصاديا جديدا".

ونوه إلى أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن بالفعل عن تقديم طلب رسمي للبلاد للانضمام إلى البريكس".

وقال جيل "نعتقد أنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة إلى بريكس لأن فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم ، أكثر من 300 مليار برميل"، ولفت إلى أن "البريكس عالم ناشئ به فرص جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية والزراعية والتجارية والمالية".

وأكد جيل أن "القمة التي ستعقد في جنوب إفريقيا يومي 22 و 24 أغسطس ستفتح مرحلة جديدة وناجحة بلا شك لمجموعة بريكس ونتطلع الى المشاركة فيها".