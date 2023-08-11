عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفنزويلي : كاراكاس قادرة لتكون مركزا للطاقة لـ بريكس

بريكس
بريكس

أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لأن تصبح مركزا للطاقة لمنظمة بريكس.

وتقدمت 22 دولة بينهم فنزويلا بطلب للانضمام إلى منظمة بريكس، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وقال الوزير الفنزويلي إن بلاده لديها بنية تحتية متطورة ويمكن أن تصبح مركزًا للطاقة لبريكس، مشيرا إلى أن كاراكاس مستعدة للانضمام إلى المنظمة والمساهمة في تطويرها بشكل أكبر، بحسب تصريحاته لوكالة "تاس" الروسية.

وأشار "جيل" إلى أن "فنزويلا تعتبر البريكس خيارا جديدا للعالم وخيارا جديدا للوحدة وعالما حديثا ونظاما اقتصاديا جديدا".

ونوه إلى أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن بالفعل عن تقديم طلب رسمي للبلاد للانضمام إلى البريكس".

وقال جيل "نعتقد أنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة إلى بريكس لأن فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم ، أكثر من 300 مليار برميل"، ولفت إلى أن "البريكس عالم ناشئ به فرص جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية والزراعية والتجارية والمالية".

وأكد جيل أن "القمة التي ستعقد في جنوب إفريقيا يومي 22 و 24 أغسطس ستفتح مرحلة جديدة وناجحة بلا شك لمجموعة بريكس ونتطلع الى المشاركة فيها".

وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل وزير الخارجية الفنزويلي منظمة بريكس بريكس كاراكس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

موضوعات متعلقة

بينها مصر وإثيوبيا.. الكشف عن قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

قرار مفاجئ من الحكومة الهندية بشأن حضور ناريندار مودي قمة بريكس

ترشيحاتنا

سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في مصر

خاص| الصين تبهر العالم بأول مذيع ذكي يتحدث جميع اللغات.. شاهد

أستاذ مناهج يكشف عن وظائف بعائد مادي لهذه الفئة من الطلاب |خاص

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. تطور مفاجئ في الخريطة السياحية عالميًا

خبيث وسامّ .. محامي إيتو يفتح النار على الكاف

ليه مش شايفين إسرائيل وأمريكا؟ مصطفى بكري يهاجم هيومان رايتس بسبب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

إطلالة جريئة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بـ جمبسوت في العلمين.. شاهد

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد

فيديو

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

اﻟﻤﺰﻳﺪ