مصر تخسر 1-3 أمام المجر في مونديال ناشئات الطائرة

خسر المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني محمد مهران، أمام نظيره المجري، بنتيجة 3-1 في إطار مباريات تحديد المركزين الخامس والسادس عشر ببطولة العالم المقامة خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري في المجر وكرواتيا.

وسيطرت صاحبات الأرض على المباراة منذ بدايتها وأحكمن قبضتهن على اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة سجيد بالمجر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-18، 23-25، 25-17، 25-12".

وبهذه النتيجة، احتلت بنات الفراعنة المركز السادس عشر، فيما كان المركز الخامس عشر من نصيب بنات المجر.

ويعد هذا هو الفوز الثاني للمجر على حساب مصر بمونديال الناشئات حيث فزن بالمواجهة الأولى في دور المجموعات بنتيجة 3-2.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبة وهن: "ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندى وائل وسلمى البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين".

يذكر أن ناشئات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة التي استضافتها نيجيريا في الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي من العام الماضي.