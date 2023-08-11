غيبوبة الكبد والوفاة.. حسام موافي يكشف الأسباب وطرق الوقاية| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الفرق بين الغيبوبة والنوم، معقبا أن «أي قرصة في جسم الإنسان ويستيقظ يكون نوما، ولكن عند قرصه في أي منطقة بجسده ولم يستيقظ هو يعاني من غيبوبة.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك العديد من أنواع الغيبوبة التي يصاب بها الإنسان، ومنها «غيبوبة الكبد»، موضحًا أن هناك عدد كبير من المواطنين يعاني من أمراض الكبد في مصر.

وتابع حسام موافي: غيبوبة الكبد ليست خطيرة ولا تسبب الوفاة، ولكن لتجنبها يجب على مريض الكبد إتباع إرشادات الطبيب المختص، مضيفًا: «محدش يشغل مخه في الأمراض، علشان غيبوبة الكبد تأتي بسبب زيادة نسب البروتينات لدى مرض تليف الكبد».

وأوضح حسام موافي، أن طرق علاج غيبوبة الكبد تتمثل في تقليل نسبة البروتين، بجانب بعض التدخلات العلاجية الأخرى التي تساعد على تقليل نسبة الغيوبة.