الجزائر.. أب يحتجز زوجته وأطفاله الأربعة لمدة خمس سنوات

تمكن الأمن الجزائري من ضبط شخص يحتجز أسرته المكونة من الزوجة وأربعة أبناء منذ خمس سنوات.

وكشفت صحيفة "النهار" المحلية، اليوم الجمعة، إن الأمن الجزائري تمكنت مساء الأربعاء الماضي، من تحرير عائلة كاملة متكونة من أم وأطفالها الأربعة الذين احتجزهم رب الأسرة قرابة 5 سنوات كاملة بالمنزل.

وأوضحت الصحيفة الجرائرية أنه "رغم التكتم الكبير، كشفت بعض المصادر أن هذا الشخص الذي يقطن بحي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمالي الجزائر، كان يحتجز زوجته وأبناءه في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانية، حيث عثر على هؤلاء الأطفال في ظروف سيئة وقاسية".

وأشارت المصادر إلى أنه "تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى يوسف دمرجي لتلقي الاسعافات اللازمة ووضعهم تحت الرقابة الصحية".

وأكدت أنه "تم اقتياد الوالد لمركز الأمن للتحقيق معه في ملابسات الواقعة".

وذكرت الصحيفة أنه وحسب البعض ممن روى هذه القضية، قال إن "أحد أقارب المعني بلغ السلطات بوضعية هذه العائلة".