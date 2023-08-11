لأول مرة في تاريخ النادي.. الأهلي يبرم عقود احتراف مع أبطال الكاراتيه

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إبرام عقود احتراف مع 4 لاعبين و5 لاعبات من أبطال الأهلي في الكاراتيه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي التي يتم فيها إبرام هذه العقود مع المميزين من لاعبي ولاعبات الكاراتيه.

وقال إن الأهلي اتخذ هذه الخطوة للمرة الأولى في تاريخه من أجل الحفاظ على عناصره الواعدة في الكاراتيه، والذين سبق لهم التتويج بالعديد من البطولات والميداليات الذهبية والتأكيد على خوض تجربة جديدة من الاحتراف، خاصة أن الأهلي صاحب تاريخ حافل بالإنجازات في لعبة الكاراتيه وسبق للعديد من لاعبيه التتويج ببطولة العالم.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى كافة إجراءات التعاقد مع أبطال الكاراتيه بالنادي استعدادًا للموسم الجديد وهم: كريم محمد، وآية هشام، وحبيبة ماجد، وفاطمة عبد الناصر، ومريم العزبي، ومحمد صلاح عبد الحميد، ومصطفى محمد، وشوقي أحمد، وياسمين محمد أحمد الهواري.

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي بالنادي أن اللاعبين واللاعبات المتعاقد معهم من أبطال اللعبة على المستويات المحلية والقارية والعالمية، ويعدون إضافة كبيرة للنادي، مؤكدًا أن الجميع جاهز لحصد البطولات في الفترة المقبلة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، والظهور بشكل يليق بالنادي في المحافل القارية والعالمية.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع اللاعبين واللاعبات جاء في إطار خطة دعم جميع الفرق الجماعية والفردية داخل النادي، على غرار ما حدث مع فرق الأهلي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات في الموسم الجديد.

