برلماني : تشجيع الفلاحين يكمن فى تطوير مستلزمات الزراعة وبذور المحاصيل

أشاد النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى، مشيرا إلى أنه قرار هام جدا لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج الزراعي .

وأشار "قنديل"، فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن تشجيع الفلاحين يكمن فى توفير وتطوير البذور اللازمة للزراعة، موضحا أن مجلس البحوث الزراعية لابد أن يستنبط نوعيات جديدة ومطورة وحديثة، وذلك لزيادة إنتاجية الزراعة .

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التطوير يوجد فى القمح فقط، وأن مجلس البحوث الزراعية لابد من أن يعيد النظر لتطوير جميع المحاصيل الأخرى كالأرز والبرسيم والقصب، وتوفير السماد العضوي، والمخصبات الزراعية كالبوتاسيوم، لاعتماد الفلاحين عليه بشكل كبير فى عمليات الزراعة .

وأشاد بضرورة الاهتمام بتحديث طرق الرى والصرف، والإهتمام بمساعدة الجمعيات الزراعية، ودعم المزارعين فى المناطق الجديدة بالطاقة الشمسية الجديدة بدلا من إستهلاك الكهرباء والغاز .