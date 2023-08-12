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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مد وقف ضريبة الأطيان سنة أخرى يخفف العبء عن الفلاحين

النائب حسام العمدة،
النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة

أشاد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب  بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى مؤكدا أن القرار  سنعكس بشكل ايجابي على الفلاحين  وسيخفف الأعباء عنه  فى ظل  الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضح - في تصريح خاص لموقع صدى البلد -  أن تشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة الإنتاج يكمن فى إستقرار مدخلات الإنتاج، والرقابة على محلات الأسمدة والمبيدات، وتشجيع الزراعات التعاقدية بتوسيع القاعدة لديها .

و أشار  "العمدة" إلى أن تقليل الفجوة الإسترادية كما حدث فى محاصيل القمح والبنجر والصويا، يأتى فى صالح إنتاجية الفلاح للزراعة، موضحا أن الموسم الحالى حدثت كثافة فى الزراعة كالذرة الشامى والأرز والفول الصويا، موضحا أن  الدولة قامت بتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح الكثير  من الأراضي لزراعتها بمحاصيل استراتيجية .

ولفت عضو لجنة الزراعة  إلى أن الفلاح يحتاج إلى إستقرار منظومة الرى، مشير إلى أن وزارة الرى تحتاج إلى دراسة نقاط الضعف الحالية وتقوم بمعالجتها، موضحا أن كانت هناك معاناه فى الفترة السابقة .

الزراعة الفلاح محاصيل الري مجلس الوزراء الفجوة الإسترادية

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