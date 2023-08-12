مانشستر سيتي يفوز بثلاثية على بيرنلي بالدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نظيره بيرنلي، بثلاثية مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة الأولى بالبريميرليج.



وجاء هدفي مانشستر سيتي في الشوط الأول عن طريق هالاند في الدقيقة 4 والدقيقة 36.

ثم سجل رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة ٧٥ بالشوط الثاني.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: والكر – أكانجي – آكي – ريكو لويس

خط الوسط: رودريجو – دي بروين – فودين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: ألفاريز – هالاند



وكان مانشستر سيتي قد توج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونجح في حصد أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن لقبه المفضل.