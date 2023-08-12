فريق سباقات هندسة عين شمس: فزنا بالمركز الأول بتصنيع سيارة بمكونات من "السبتية"

استضافت الإعلامية منى الشاذلى، خلال برنامجها “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، فريق سباقات هندسة عين شمس بعد فوزهم بالمركز الأول بمسابقة فورمولا الطلاب بالمملكة المتحدة.



وأضاف محمد عبد العزيز: “ستطعنا تصميم سيارة كهربائية، والتى حكم فيها محكمين من عدة دول”، موضحا أن لديهم خبرات متراكمة من سنوات.

وتابع: “أول شيء فزنا به فى المسابقة هو جزء التصميم، وتكاملنا فى جميع الحلول حتى نحصل على المركز الأول.



ومن جانبه، أكد المهندس عمرو عصام، كابتن فريق تصميم السيارة، “كل عام نقدم تصميم جديد للسيارة، والأمر مبنى على خبرة السنوات الماضية للمنافسة مع باقى الجامعات، حيث واجهنا صعوبات كثيرة هذا الموسم لأننا لم نشارك منذ 4 مواسم، وفزنا بتصنيع سيارة بمكونات من "السبتية"”.