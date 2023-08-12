عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أورتيجا: فوجئت بعرض أغنيتي بميدان تايمز سكوير.. وحساباتي على السوشيال ميديا اتسرقت

مؤدي المهرجانات أورتيجا
مؤدي المهرجانات أورتيجا

‏قال مؤدي المهرجانات أورتيجا أنه تفاجئ بعرض أغنية له في ميدان تايمز سكوير في نيويورك قائلا: "أنا مكنتش أعرف واتخضيت بس الحوار جامد".

 

‏وتابع أورتيجا ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، انه كان لديه طموح للوصول إلى أبعد من ذلك ولكن بسبب ظروف الكورونا وانفصاله عن مؤدي المهرجانات أوكا أثر عليه بالسلب.

 

سرقة حساباته

 

‏وأضاف أن هناك مجموعة من الهاكرز اخترقوا حساباته على السوشيال ميديا وأغلق له حسابه على الـ YouTube و الـ TikTok والـ Instagram وقام بعمل صفحات جديدة له من الصفر.

أورتيجا تايمز سكوير نيويورك شرين سليمان السوشيال ميديا YouTube

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة ترد على دخول شحنات قمح فاسدة

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

هل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة تنتظر الوضع؟.. الإفتاء تجيب

مفاجأة.. جرام الذهب يقترب من 2700 حنيه اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح: الإخوان قتلوا محمد مرسي قهراً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يتألقون في حفل بالسعودية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ