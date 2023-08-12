أورتيجا: فوجئت بعرض أغنيتي بميدان تايمز سكوير.. وحساباتي على السوشيال ميديا اتسرقت

‏قال مؤدي المهرجانات أورتيجا أنه تفاجئ بعرض أغنية له في ميدان تايمز سكوير في نيويورك قائلا: "أنا مكنتش أعرف واتخضيت بس الحوار جامد".

‏وتابع أورتيجا ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، انه كان لديه طموح للوصول إلى أبعد من ذلك ولكن بسبب ظروف الكورونا وانفصاله عن مؤدي المهرجانات أوكا أثر عليه بالسلب.

سرقة حساباته

‏وأضاف أن هناك مجموعة من الهاكرز اخترقوا حساباته على السوشيال ميديا وأغلق له حسابه على الـ YouTube و الـ TikTok والـ Instagram وقام بعمل صفحات جديدة له من الصفر.