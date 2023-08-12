مدونة لبنانية توثق رحلتها لشرم الشيخ: زوروا مصر

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقاطع الفيديو لمدونة لبنانية وثقت خلالها رحلتها السياحية إلى شرم الشيخ في مصر.

عبر هذه المقاطع، استطاعت البلوجر اللبنانية نانسي الحوراني، أن تنقل صورة حية لكواليس زيارة مصر بدءا من المطار حتى نهاية عطلتها في مصر، وقدمت لمحة مميزة عن مختلف جوانب شرم الشيخ.

من خلال مقاطع الفيديو، استعرضت نانسي الحوراني جمال الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الفيروزية التي تعتبر إحدى أبرز معالم شرم الشيخ السياحية.

وقدمت لقطات رائعة تظهر امتداد الشواطئ الخلابة والأنشطة المائية المتنوعة التي يمكن الاستمتاع بها.

وثقت نانسي الحوراني أيضًا جمال الطبيعة الخلابة في شرم الشيخ، إذ قدمت فيديوهات تستعرض الأشجار الخضراء والمساحات الواسعة من الأزهار الملونة.

لم تكتفِ بتسليط الضوء فقط على جمال النهار، بل قدمت أيضًا لقطات رائعة للمدينة ليلاً. حيث استعرضت الفعاليات الليلية المتنوعة والأماكن السياحية الشهيرة في ضوء الليل.

تصدرت مقاطع الفيديو منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومجموعة من لاصور الشخصية لها التي شاركتها على واحد من مجموعات السفر على “فيسبوك"، وقالت عن انطباعها بعد زيارة مصر: “ستمتعوا بالجو الجميل والنقاء وزوروا مصر”.