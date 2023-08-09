عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي بقضايا البيئة: قمة شرم الشيخ كانت محاولة من مصر لحل أزمة المناخ

التغير المناخي
التغير المناخي

قال المهندس حمدي حشاد المتخصص في قضايا البيئة، إن الأمم المتحدة قالت إن العالم تجاوز كل الأرقام التي لم يكن ينبغي لنا تجاوزها في التغيرات المناخية، من درجات الحرارة والعواصف والجفاف.

وأضاف حشاد خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التغيرات ضربت العديد من المناطق، من المغرب وإسبانيا إلى كاليفورنيا والمكسيك، وللأسف هذا لن يتوقف مادامت سياسات العالم الاقتصادية تتجه نحو التصنيع بأي ثمن.

 يصمون آذانهم

ولفت إلى أن قمة المناخ في شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من السلطات المصرية لحل أزمة المناخ، لكن للأسف كبار المصنعين على مستوى العالم يصمون آذانهم عن الاستماع لأصوات العقل.

البيئة الأمم المتحدة العالم التغيرات المناخية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

دخل في الغميق.. ناقد رياضي: فتوح يرغب في فسخ تعاقده مع الزمالك

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

ترشيحاتنا

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

استشاري متخصص : لا إرادة سياسية للدول الكبرى في حماية المناخ

اوعى تنام جعان .. مرض خطير يهدّد حياتك | انتبه

هل يلتقي بايدن بـ نتنياهو قريبًا.. البيت الأبيض يكشف الأمر

حالة حرجة على وشك الموت.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي

100 مليون دولار سنويا.. نهضة الدولة بمشروعات المترو والقطارات خلال الآونة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ