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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال النظافة بالشوارع الفرعية والرئيسية بالقصير

صدى البلد

نفذ قسم النظافة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحرالأحمر، والشركة المتعاقدة مع الوحدة، حملة لرفع كافة المخلفات وكنس الأتربة أسفل الجزر الجانبية بشوارع "الجمهورية، والعاشر من رمضان، وجامعة الدول العربية، وكمال الدين حسين، وبور سعيد والجمهورية، وأنور السادات"، ومناطق التقوى، والأمل، والتليفزيون، والمنطقة الحرفية، والعديد من المناطق.

 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بضرورة ظهور المدينة بالشكل الحضارى. 

 

نفذت إدارة المواقف والإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حملة تفتيشية، لمعاينة واجهات سيارات الأجرة، للتأكد من تركيب اللافتات الموضحة لخط السير، في عدد من الشوارع الرئيسية.

 

من جانبه، أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، الاستمرار في الحملات على سيارات الأجرة "السرفيس"، وذلك لمراجعة خطوط السير والتأكيد على تطبيق تعريفة الركوب المقررة.

ادارة المواقف البحرالأحمر البحر الأحمر الشوارع الرئيسية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الوحدة المحلية لمدينة القصير النظافة بالشوارع جامعة الدول العربية

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