أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

قال المطرب أورتيجا، إن سرقة لحن من الفنان عمرو مصطفى ليس معنى ذلك أن كل المطربين «حرامية أغاني»، لافتا إلى أن عمرو تحدث عن كل مطرب مهرجانات بهذه الصفة السيئة.

وصرح أورتيجا ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفرقته سافروا للعديد من الحفلات الخارجية، مشددا على ضرورة رفع عمرو مصطفى قضية على سارق أغنياته ولحنه.

وأضاف المطرب أورتيجا: أنا أول واحد رديت على عمرو مصطفى بجملة «عندي جمهور يقدر يسفلت الأرض»، منوها أن كل فنان يمثل بلده فكيف يتهم ملحن أبناء بلده بالسرقة، معلقا: في مزيكا ممكن أستقي منها؛ لأن كل المجال بـ «ينحت» والنحت في الأغاني بييجي من الأغاني الأجنبية

أغنيتي الأخيرة لا أقصد بها شخص محدد

وتابع المطرب أورتيجا: «بحب رامي صبري وأحمد سعد وعمرو دياب، والمخترعين في الأغاني قليلين، وأغلبهم قص ولزق».

وعلق قائلا: أغنيتي الأخيرة لا أقصد بها شخص محدد، وسعيد بنجاح «فرعون» في أمريكا، وبالنسبة لي أنا كده قفلت اللعبة.