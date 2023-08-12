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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية على الإفطار.. طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر

طريقة عمل الشوفان
طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر   

يعتبر طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر من الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية المترفعة، وباحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر مثل: البوتاسيوم، والزنك، والحديد، وفيتامين هـ، وغيرها. لهذا فهو مناسب في وجبات الإفطار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر، وهي من وجبات الفطور الشهية، والصحية، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساعة وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر 

 

طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر 

 

مقادير طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر :

3 حبة تمر منزوع النوى

3 ملعقة كبيرة شوفان مطحون

½ كوب حليب قليل الدسم

 

طريقة عمل الشوفان بالحليب والتمر :

_ في قدر على النار، يضاف الحليب ونتركه يسخن.

_ يضاف التمر ونقوم بالتقليب قليلا، ثم يضاف الشوفان ونتركه لمدة 5 دقائق.

_ نرفع من على النار، ونصب الشوفان بالحليب والتمر مباشرة في أطباق التقديم.

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