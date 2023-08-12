15 أغسطس.. انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بالجامعة، تحت شعار حان وقت تحويل أفكارنا إلى شركات، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري لمدة 6 أيام إلكترونيا عبر تطبيق Zoom.



ويقام المعسكر تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن المعسكر الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة، يشمل 3 مراحل كالتالي: توليد الأفكار «Ideation Camp» وريادة الأعمال والتفكير التصميمي «Camp Entrepreneurship and Design Thinking» ومسابقة «Start Up Weekend».

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الفعالية تقام افتراضيا عبر برنامج زووم بداية من 15 أغسطس 2023 ولمدة 6 أيام، مشيرا أن التدريب متاح لمشاركة طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

ويهدف معسكر ريادة الأعمال بجامعة بنها إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة، وفي نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة حضور.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن اهتمام الجامعة بريادة الأعمال يأتي في إطار كونها ساحة للتعاون والتعليم فريدة من نوعها، تهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار في جامعة بنها باعتبارها حاضنة لكافة الابتكارات، خاصة أن أبناء جامعة بنها حققوا إنجازات كبيرة في البحث العلمي والابتكار على مستوى العالم.