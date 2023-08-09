جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ بالقليوبية

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ بمحافظة القليوبية وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



وشارك في القافلة أطباء من كليتي الطب والعلاج الطبيعي في تخصصات الباطنة العامة ، و المسالك البولية ، والأنف والأذن ، والنفسية والعصبية ، وتم الكشف الطبى علي ٨٥ حالة باطنة ، كما تم الكشف الطبي على ١١ حالة مسالك ، و ٦٣ حالة أنف وأذن، و ٤٧ حالة نفسية وعصبية بإجمالي ٢٠٦ حالة مرضية.



الجدير بالذكر أم مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال ، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.



وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

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