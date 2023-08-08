جامعة بنها تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، فى مؤتمر التميز في البحث العلمي والذى عقد تحت شعار "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر" ، ونظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت مصر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال القائم بعمل رئيس الجامعة إن جامعة بنها قد شاركت فى فعاليات المؤتمر بوفد من شباب الباحثين المتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي بالتخصصات العلمية المختلفة.



وأكد "الجيزاوى" حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع ، كما تحرص الجامعة أيضا على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.