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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعتا بنها الحكومية والأهلية تبحثان سبل التعاون استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من خبرة جامعة بنها الحكومية في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا.

وأكد الدكتور جمال السعيد حرص جامعة بنها الأهلية على الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمعامل والمراكز العلمية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي إن الاجتماع يأتي في إطار تطوير رؤية جامعتي بنها الحكومية والأهلية المستقبلية، وتحقيق أقصى استفادة للحصول علي خدمات تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع. 

وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية فى كليات “الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال”.

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