رمضان 2027.. سامح سند يكشف التفاصيل المبدئية لمسلسل الحلم l خاص

كشف المخرج وصانع المحتوى الشهير سامح سند، عن تفاصيل مسلسله الجديد "الحلم"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وقال سند في تصريحات خاصة لصدى البلد: انتهيت من متابعة قصة العمل كاملة، ويتبقى السيناريو والحوار، حيث من المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2027، حيث يتم التعاقد حاليًا مع نجم من الصف الأول ليقوم ببطولة العمل.

وتابع سامح سند حديثه قائلًا: القصة من تأليفي ولكن هناك 4 أو 5 أحداث داخل العمل مبنية على وقائع حقيقية.

واستكمل: المسلسل مكتوب على أن تدور أحداثه في 30 حلقة ولكن من الممكن أن نقدمه في 15 فقط، فهذا الأمر حابيا قيد الدراسة، لكن الأحداث تستوعب لان يكون من الأعمال التي تقدم في إطار 30 حلقة، اما اسم العمل فهو الحلم، ومن الممكن تغييره لأسباب تسويقية.