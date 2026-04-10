عرض أغنية على الممر في تكريم المخرج علي عبد الخالق

تنظم جمعية حتحور للثقافة والفنون بالتعاون مع المؤسسة الافريقية للتطوير وبناء القدرات احتفالية خاصة غدا السبت 11 أبريل 2026، الساعة 6 مساءا لتكريم اسم المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم "أغنية على الممر"، أول الأفلام الروائية للمخرج علي عبد الخالق، انتاج عام 1972، وهو أحد كلاسيكيات السينما المصرية التي تناولت حرب الاستنزاف، وتم اختياره في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم بطولة محمود مرسي، محمود ياسين، صلاح قابيل، مديحة كامل، صلاح السعدني، أحمد مرعي. سيناريو وحوار مصطفى محرم عن مسرحية لعلي سالم. وديكور صلاح مرعي، مونتاج أحمد متولي، تصوير رفعت راغب، وإنتاج جماعة السينما الجديدة، المنتج الفني محمد راضي.

ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور المخرج هشام علي عبد الخالق، نجل المخرج الراحل. والناقد الفني محمد الروبي لمناقشة الفيلم وتجربة علي عبد الخالق مع جمهور الحاضرين.